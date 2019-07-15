Yeniden yükseldiler

FETÖ 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü hedef almış; 6 tank, Skorsky helikopter ve F-16 ile ateş altına alınan binada o gece 9 polis şehit olmuş, yüzlerce vatandaş da yaralanmıştı. 51 yıldır hizmet veren ve kalkışmada en fazla hasarı alan kamu binalarından olan Ankara Emniyeti kullanılamaz hale gelmiş ve yıkılmıştı. Bu binada hizmet veren TEM, istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri geçici olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü için yapılan yeni hizmet binasına taşınmıştı. İzleyen süreçte de yeni binanın inşaatı için düğmeye basıldı.

PROJEYİ ERDOĞAN SEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bina için farklı projeler arasından seçtiği projenin yapımına başlandı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonrası binanın yapımı darbenin yıl dönümü öncesi tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binanın tamamlanmasını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “15 Temmuz’da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamızın yapımı tamamlandı” mesajıyla duyurdu.

SALDIRILARA KARŞI DAYANIKLI

32 bin metrekarelik alana yapılan bina 85 milyon TL’ye mal oldu. Bina, personel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı ve teknolojik ekipmanlarla donatıldı. Binada yapı olarak yatay mimari benimsenirken, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenildi. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte şubeler tek tek geçici taşındıkları yerlerden merkeze toplanacak. Giriş hariç 9 kat olarak inşaa edilen yeni binanın duvarları saldırılara karşı kalın ve dayanıklı yapıldı. Otoparkın yeraltına alınmasıyla dış alanın yeşillendirilmesine imkan sağlandı.

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PÖH Gölbaşı’nda

Aradan geçen üç yıl içinde darbe izlerinin silindiği diğer bir adres ise Gölbaşı’nda bulunan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı oldu. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin darbe girişiminde bulunduğu ortaya çıkınca, Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm polisleri göreve çağırdı. Özel Harekât Merkezi’nde yüzlerce polis toplandı. Polisler kuşatılan Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı gibi binalara operasyona gitmeye hazırlanırken merkez savaş uçaklarıyla vuruldu. Hain pilotların Kandil’e bile atmadıkları bombalarla vurduğu merkezde 51 özel harekatçı şehit olmuştu.

Kalkışma gecesi büyük hasar gören Ankara İl Emniyet binası yıkılarak yenilendi.

40 BİN M2’LİK ALANA YENİ BİNA

Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı›na ait binalar yıkılarak 39 bin 600 metrekarelik alana iki blok halinde yaklaşık 23 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Özel Harekat Başkanlığı hizmet binası inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan yeni hizmet binasında her blok 6 kattan oluşuyor. Binalarda 67 çalışma ofisi, 500 kişi kapasiteli yatakhane ve 702 kişi kapasiteli 2 yemekhane mevcut. Aynı yerleşkede bulunan Havacılık Daire Başkanlığı›na ait 16 bin metrekarelik alanda bir idari bina ve 4 adet hangardan oluşan tesisin yapımına da başlandı.