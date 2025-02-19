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Yenidoğan çetesi davasında 34 kişi meslekten men edildi

Yenidoğan çetesi davasında 34 kişi meslekten men edildi

15:1119/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
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Sağlık Bakanlığı, davada yargılanan doktorlara 3 yıl meslekten men cezası verdi.
Sağlık Bakanlığı, davada yargılanan doktorlara 3 yıl meslekten men cezası verdi.

Yenidoğan çetesi davasında yargılanan 34 doktor, hemşire ve tekniker Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu kararıyla 3 yıl süreyle meslekten men edildi.

Bebekleri belirli hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağlamak ve bebek ölümlerine sebebiyet veren Yenidoğan çetesi davasının üçüncü duruşması bugün görülüyor. 46 sanığın yargılandığı davada, sanıkların ve avukatlarının beyanları alındı.


Duruşma başlamadan önce, sanık avukatı ile bir jandarma görevlisi arasında yaşanan tartışma mahkeme salonunda gerilime neden oldu. Diğer avukatların da tartışmaya dahil olmasıyla olay büyüdü. Mahkeme başkanı, avukatları uyararak duruşmaya devam etti.


Doktorlara en üst sınırdan ceza


Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu, davada yargılanan doktorlar hakkında 3 yıl meslekten men cezası verdi. Ceza en üst sınırdan uygulanarak sanıklara tebliğ edildi.




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#Yenidoğan çetesi
#Dava
#bebek

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