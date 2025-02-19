Yenidoğan çetesi davasında 34 kişi meslekten men edildi

Duruşma başlamadan önce, sanık avukatı ile bir jandarma görevlisi arasında yaşanan tartışma mahkeme salonunda gerilime neden oldu. Diğer avukatların da tartışmaya dahil olmasıyla olay büyüdü. Mahkeme başkanı, avukatları uyararak duruşmaya devam etti.