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Yenilikçi kanser ilaçları geri ödeme' yolunda

Yenilikçi kanser ilaçları geri ödeme' yolunda

Merve Safa Akıntürk
04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yetkililer, en kısa sürede sonuçların paylaşılmasını temenni ettiklerini belirtti.
Yetkililer, en kısa sürede sonuçların paylaşılmasını temenni ettiklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özellikle meme ve akciğer kanserine yönelik etkili sonuçlar veren yenilikçi ilaçların geri ödeme listesine alınması için çalışmalarını sürdürüyor.


KOMİSYON İNCELEMESİNDE

Konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, şu anda birçok ilacın başvurusunun kurumda bulunduğunu ve bu başvuruların bilimsel komisyonlarca incelendiğini belirtti. Özellikle büyük popülasyonları etkileyen kanser türlerinden olan meme ve akciğer kanserlerine yönelik yenilikçi tedavi seçenekleri öncelikli olarak ele alınıyor. İlk etapta bilim insanlarından oluşan komisyonlar, ilaçların hasta grubundaki etkinliğini değerlendiriyor. Ardından maliyet analizleri yapılıyor ve SGK’nın bütçesi çerçevesinde ilacın geri ödeme sistemine uygunluğu inceleniyor. İmmünoterapiler gibi yeni nesil tedavilere yönelik kararlar, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu’nda görüşülüyor.


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