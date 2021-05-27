Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı Slajov Zizek'i programa konuşmacı olarak davet etti

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi DEAŞ'ı eğitmekle suçlayan YPG ve PKK'nın destekçisi Slovak Sosyolog Slavoj Zizek'i bir etkinliğe konuşmacı olarak davet etti. Çok sayıda vatandaş sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.