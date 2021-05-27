Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı

Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
- Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.