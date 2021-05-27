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KAYSERİ

Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı

Kayseri'de, Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden 4 dizüstü bilgisayar çalındı. Hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalanıp, tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı
Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

  • Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.

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