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EĞİTİM

Yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını bu okul sağlayacak

Yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını bu okul sağlayacak

Bursa'da üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılması planlanan 'Elektrikli Araç Üretimi' bölümünde okuyan öğrencilerinden karşılanacak. Otomotiv sektörüne ve özellikle de yerli otomobilde ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştirilecek.

Haber Merkezi DHA
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, yerli otomobil üretimindeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, yerli otomobil üretimindeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin fabrikasının Bursa'da kurulacağını açıklamasının ardından, kentteki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, yerli otomobil üretimindeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Yapılan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmesi, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Atılan adımla birlikte, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Motorlu Araçlar alanının altında 'Elektrikli Araç Üretimi' dalı açılacak.Otomotiv sektörüne ve özellikle de yerli otomobilde ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştirilecek.

Yapılan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmesi, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı.

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Okulda 6 farklı meslek alanı olduğunu belirten Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer, "75 öğretmenimizle birlikte 950 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Meslek alanlarının tamamı otomotiv üretimi üzerine kurulan ana merkezde otomotiv alanı olmakla birlikte, bunu destekleyen makine teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, bilişim alanlarından oluşuyor" dedi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, yerli otomobil üretimindeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

6 alanda eğitim alıyorlar

Gelecek eğitim- öğretim yılında açılacak olan elektrikli araçlar dalında öğrencilerin elektrikli otomobil teknolojilerine yönelik çalışacaklarını belirten Metin Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Öğrencilerimizin her biri 6 alanda aldıkları eğitimle, aracın dış kaporta aksamından, kaynak kısmından, bükmesinden, boyasından, motor parçaları üretimine kadar tüm otomasyon sistemlerini kapsayan bir eğitim almaktadırlar. Değişen teknolojiyle birlikte, özellikle yeni aracımızın Bursa'da üretilmesiyle birlikte biz de mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi vermesiyle birlikte tüm Bursa kamuoyu, ilgili taraflar bu heyecanı yaşadılar ve biz de bu durumdan vazife çıkardık. Bakanlığımızın da bu aracın üretimiyle ilgili okulumuza böyle bir görev vermesiyle birlikte son derece onore olduk. Bu süreçten sonra teknolojimizi elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmak suretiyle ayrı bir mekanda çocuklarımızı çeşitli modellerle birlikte geliştirme yönünde bir eğilim gösterdik."

Atılan adımla birlikte, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Motorlu Araçlar alanının altında 'Elektrikli Araç Üretimi' dalı açılacak. Otomotiv sektörüne ve özellikle de yerli otomobilde ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler sınava tabi tutulacak.

"Öğrencilerimiz teknik eleman statüsünde"

Farklı alanlarda çalışabilecek nitelikte öğrenci yetiştirmeye gayret ettiklerini belirten Sezer, "Fabrikada binlerce çalışan olacak. Bu çalışanların her biri farklı çalışmalar yapacak. Bizim öğrencilerimiz de teknik eleman statüsünde bunların elektrik teknolojisi boyutuyla birlikte farklı alanlarda, motor üretiminde, bataryaların bakımında, kaporta kısmında bu çalışmaları yürütecekler. Bununla alakalı alt yapıyı oluşturmak adına farklı bir hacim belirledik. Okulumuzun hamisi olan İhracatçılar Birliği de bu çalışmalara destek vermek suretiyle çocuklarımızı, bu aracın üretimi noktasında teknik donanıma yetiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştirilecek.

"Mühendis olarak görev yapmak istiyorum"

Kendisini geliştirerek yerli otomobil fabrikasında Bakım Onarım Mühendisi olmak istediğini belirten Elektrik Elektronik 11'inci sınıf öğrencisi Efe Mete, şunları söyledi:

  • "Yerli otomobilin daha çok üretim kısmıyla ilgileniyorum. Üretiminde kullanılan makinelerin bakım onarımı, makinelerin yazılımı gibi konularıyla ilgileniyorum. Bulunduğumuz atölyede bunların eğitimini alıyoruz. Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi bizler için çok güzel bir şey. Bursa'nın havalimanı var, limanı var. Ben de yerli otomobil fabrikasında ileride Bakım Onarım Mühendisi olarak görev yapmak istiyorum."

Sınavda başarılı olan öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştirilecek.

Yerli otomobil fabrikasının kentte kurulacak olmasının ardından hayallerini değiştirdiğini kaydeden Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Efe Ateş, "İçten yanmalı motorları, yeni ders olarak da elektrikli motorları ve elektrikli araçları öğrenmeye başladık. Elektrikli motorlar üzerine dersler görüyoruz. Hedeflerim farklıydı. Motor üzerine ilerlemek istemiyordum. Yerli otomobil Bursa'da üretilmeye başlayınca hedeflerimi değiştirdim. Fabrikada elektrikli motor üzerine çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını bu okul sağlayacak
FOTOĞRAF 16
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin fabrikasının Bursa'da kurulacağını açıklamasının ardından, kentteki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, yerli otomobil üretimindeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.
Title
Yapılan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmesi, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Atılan adımla birlikte, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Motorlu Araçlar alanının altında 'Elektrikli Araç Üretimi' dalı açılacak.
Title
Otomotiv sektörüne ve özellikle de yerli otomobilde ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştirilecek.
Title
Okulda 6 farklı meslek alanı olduğunu belirten Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer, 75 öğretmenimizle birlikte 950 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Meslek alanlarının tamamı otomotiv üretimi üzerine kurulan ana merkezde otomotiv alanı olmakla birlikte, bunu destekleyen makine teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, bilişim alanlarından oluşuyor dedi.
Title
6 alanda eğitim alıyorlar<br><br> Gelecek eğitim- öğretim yılında açılacak olan elektrikli araçlar dalında öğrencilerin elektrikli otomobil teknolojilerine yönelik çalışacaklarını belirten Metin Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
Öğrencilerimizin her biri 6 alanda aldıkları eğitimle, aracın dış kaporta aksamından, kaynak kısmından, bükmesinden, boyasından, motor parçaları üretimine kadar tüm otomasyon sistemlerini kapsayan bir eğitim almaktadırlar. Değişen teknolojiyle birlikte, özellikle yeni aracımızın Bursa'da üretilmesiyle birlikte biz de mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi vermesiyle birlikte tüm Bursa kamuoyu, ilgili taraflar bu heyecanı yaşadılar ve biz de bu durumdan vazife çıkardık. Bakanlığımızın da bu aracın üretimiyle ilgili okulumuza böyle bir görev vermesiyle birlikte son derece onore olduk. Bu süreçten sonra teknolojimizi elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmak suretiyle ayrı bir mekanda çocuklarımızı çeşitli modellerle birlikte geliştirme yönünde bir eğilim gösterdik.
Title
Öğrencilerimiz teknik eleman statüsünde eleman <br><br>Farklı alanlarda çalışabilecek nitelikte öğrenci yetiştirmeye gayret ettiklerini belirten Metin Sezer, Fabrikada binlerce çalışan olacak. Bu çalışanların her biri farklı çalışmalar yapacak. Bizim öğrencilerimiz de teknik eleman statüsünde bunların elektrik teknolojisi boyutuyla birlikte farklı alanlarda, motor üretiminde, bataryaların bakımında, kaporta kısmında bu çalışmaları yürütecekler. Bununla alakalı alt yapıyı oluşturmak adına farklı bir hacim belirledik. Okulumuzun hamisi olan İhracatçılar Birliği de bu çalışmalara destek vermek suretiyle çocuklarımızı, bu aracın üretimi noktasında teknik donanıma yetiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.
Title
Mühendis olarak görev yapmak istiyorum<br><br> 'Kendisini geliştirerek yerli otomobil fabrikasında Bakım Onarım Mühendisi olmak istediğini belirten Elektrik Elektronik 11'inci sınıf öğrencisi Efe Mete, şunları söyledi:
Title
Yerli otomobilin daha çok üretim kısmıyla ilgileniyorum. Üretiminde kullanılan makinelerin bakım onarımı, makinelerin yazılımı gibi konularıyla ilgileniyorum. Bulunduğumuz atölyede bunların eğitimini alıyoruz. Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi bizler için çok güzel bir şey. Bursa'nın havalimanı var, limanı var. Ben de yerli otomobil fabrikasında ileride Bakım Onarım Mühendisi olarak görev yapmak istiyorum.
Title
Yerli otomobil fabrikasının kentte kurulacak olmasının ardından hayallerini değiştirdiğini kaydeden Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Efe Ateş, İçten yanmalı motorları, yeni ders olarak da elektrikli motorları ve elektrikli araçları öğrenmeye başladık. Elektrikli motorlar üzerine dersler görüyoruz. Hedeflerim farklıydı. Motor üzerine ilerlemek istemiyordum. Yerli otomobil Bursa'da üretilmeye başlayınca hedeflerimi değiştirdim. Fabrikada elektrikli motor üzerine çalışmak istiyorum şeklinde konuştu.
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Title
Yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını bu okul sağlayacak
Bursa'da üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılması planlanan 'Elektrikli Araç Üretimi' bölümünde okuyan öğrencilerinden karşılanacak.


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