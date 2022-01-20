Yerli ve milli KADEME Düzce’de

Her alanda yerli üretim seferberliği başlatan Türkiye’de kamu kurumları da yerli üretim ekipmanlar tercih ediyor. Albayrak Grubu şirketlerinden yerli araç üstü ekipman üreticisi Kademe A.Ş. tarafından üretilen yerli süpürme araçları Düzce Belediyesi envanterine dahil edildi.

Kademe A.Ş. tarafından öz kaynaklarla Türkiye’de üretilen AGA 2100 model 3 adet yol süpürme aracı ve FTH 240 model 5 adet elektrikli süpürücü araç Düzce’de düzenlenen törenle Düzce Belediyesi’ne teslim edildi.

Törene Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yanısıra belediye yetkilileri ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak katıldı.

Yerli ve milli üretici Kademe’nin ürünleri Düzce Belediyesi’nin de envanterine girdi.

KALİTELİ OLMASI TERCİH SEBEBİ

Araçların teslimi için Düzce’de düzenlenen törende konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için envanterlerini fonksiyonel kabiliyetleri bulunan yerli araçlarla güçlendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Düzce’deki dar mekanları temizlemekte sıkıntılar yaşıyorduk. Bu araçlar dar mekanların temizliğinde bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü araçlar fonksiyonel ve kullanım kabiliyetleri insan gücü ile yapılan temizliğin çok ötesinde. Vatandaşa kaliteli hizmet sunma imkanı verecek. Bu araçları tercih etmemize neden olan bir başka önemli husus ise yerli olması. Araçların yerliliği sayesinde bakım ve servis hizmetlerine erişimimiz kolay oluyor. Ayrıca ithal ekipmanlara göre daha az maliyeti var. Yerli üretim prensibine uygun olması nedeni de ikinci tercih sebebimiz oldu. Düzce’mize hayırlı olması temenni ediyorum."

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Fiyat avantajı sunuyoruz

Yerel yönetimlerin ithal ürünler yerine öz kaynaklarla üretilen yerli ve milli araçları tercih etmesiyle sermayenin ülkede kalacağını belirten Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak ise belediyelerin Avrupa fiyatlarının altında aldıkları ürünler sayesinde ciddi tasarruflar elde ettiğine dikkat çekti.

Albayrak, şunları kaydetti:

“Yüzde 80’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarımızın, motor aksamı dahil birçok parçasını öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Fiyat avantajı başta olmak üzere mekanik yapısı sayesinde bakım kolaylığı ve düşük servis maliyetleriyle, belediyelere birçok avantaj sağlıyoruz."

60 ÜLKEYE İHRACAT

KADEME temizlik ürünlerinin pratik yapısı ile kullanım kolaylığı sağladığını da sözlerine ekleyen Muhammet Fatih Albayrak, "Sıfır emisyon ile çevreci, motor ve akü aksamı ile enerji verimliliği konularında avantaj sağlıyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür sermayemiz ülkemizde kalıyor. Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 65’ten fazla belediyemize araç teslim ediyoruz. Dünyada ise 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yerli ve milli araçları tercih eden belediyelere teşekkür ediyoruz. Yeni araçların da Düzce Belediyesi’ne hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

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