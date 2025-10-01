Yerlikaya'dan Gazze'de şehit edilen TRT muhabiri Yahia Barzaq’a taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail saldırıları sonucu Gazze’de görev yaptığı sırada şehit edilen TRT muhabiri Yahia Barzaq için taziye mesajı yayınladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in uyguladığı şiddeti ve gazetecilere yönelik saldırıları sert sözlerle eleştirdi.
GAZETECİLER DE HEDEF ALINIYOR
Yerlikaya, “İsrail, uyguladığı soykırımla sadece çocukları, kadınları ve insanların vicdanını değil; gerçeğin peşinde koşan, mazlumların sesine ses olan gazetecileri de katlediyor” ifadelerini kullandı. Barzaq’ın şehit edilmesinin basın özgürlüğüne yönelik ağır bir saldırı olduğunu belirten Yerlikaya, “Gazeteci kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı âli olsun” dedi.
GERÇEĞİ SUSTURAMAYACAKSINIZ
İçişleri Bakanı, İsrail’in gazetecileri hedef alarak yaşananları karartmaya çalıştığını ancak bunun insanlık suçu olduğunu vurguladı. Yerlikaya, “Kalemden, kameradan, mazlumun sesinden korkan bir devlet, zalimliğin zirvesindedir. Gerçeği susturamayacaksınız” mesajını paylaştı.