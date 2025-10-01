Yerlikaya'dan Gazze'de şehit edilen TRT muhabiri Yahia Barzaq’a taziye mesajı

Yerlikaya, “İsrail, uyguladığı soykırımla sadece çocukları, kadınları ve insanların vicdanını değil; gerçeğin peşinde koşan, mazlumların sesine ses olan gazetecileri de katlediyor” ifadelerini kullandı. Barzaq’ın şehit edilmesinin basın özgürlüğüne yönelik ağır bir saldırı olduğunu belirten Yerlikaya, “Gazeteci kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı âli olsun” dedi.