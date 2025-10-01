Yeni Şafak
İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Yahya Barrak hayatını kaybetti

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Yahya Barrak hayatını kaybetti

G: 1/10/2025, Çarşamba
Filistinli gazeteci Yahya Barrak, İsrail ordusunun Deyr Belah'a düzenlediği saldırıda şehit düştü. TRT World'ün “Fotoğraflarımda Kalan Gazze” belgesinde hikayesi aktarılan gazetecinin cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah şehrine düzenlediği saldırıda gazeteci Yahya Barrak hayatını kaybetti. Barrak’ın cenazesi şehirdeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Yakınları büyük üzüntü yaşadı. İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran ve TRT World imzalı
“Fotoğraflarımda Kalan Gazze”
belgeselinde hikâyesine tanıklık edilen serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü.

Filistinli gazeteci Barrak'ın şehit olmasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran,
"TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikayesine tanıklık ettiğimiz Yahia, işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı. İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkum edilecektir. İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
ifadelerini kullandı.



MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı