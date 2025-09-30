İsrail son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Hamas ile yapılan son esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ocak ve Şubat 2025’te gerçekleşen takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinlilerden en az 40 kişinin İsrail tarafından yeniden gözaltına alındığına dikkat çekilerek, bunlardan 3'ü kadın 16’sının halen gözaltında bulunduğu kaydedildi.