Yeşilay’dan sansasyonel uyuşturucu haberlerine karşı 'normalleştirme' uyarısı: Algı en az madde kadar tehlikeli

"Bu durum, bağımlılıkla mücadelede yürütülen önleyici çalışmaların etkisini zayıflatan önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle birçok ülkede, uyuşturucuya ilişkin haberlerde ünlü kimliğinin ön plana çıkarılmasına sınırlamalar getirilmiş, sansasyonel dil yerine caydırıcı ve bilgilendirici bir yayın anlayışı benimsenmiş ve haberlerle birlikte destek ile danışmanlık mekanizmalarının görünür kılınması zorunlu hale getirilmiştir."