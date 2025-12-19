İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Eyüboğlu serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için ATK'ye sevk edilen oyuncu Ezgi Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'ndaki (ATK) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için ATK'ye sevk edildi.
Burada işlemleri tamamlanan Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.