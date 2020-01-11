Gündem Yetimine kavuştu
DİYARBAKIR

Yetimine kavuştu

PKK’nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır’da HDP binası önünde nöbet tutan aileler dün bayramı yaşadı. Halime Kadran, öksüz ve yetim büyüttüğü torunu İbrahim Halil’e 5 yıl sonra kavuştu. Böylece nöbetin 130. gününde ailesinin çağrısını uyup PKK’dan kaçan genç sayısı 4 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak’ta 4 teröristle birlikte PKK’dan kaçan 21 yaşındaki İbrahim Halil Kadran, Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Irak’ta 4 teröristle birlikte PKK’dan kaçan 21 yaşındaki İbrahim Halil Kadran, Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK’nın dağa kaçırdığı çocukları için HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 31 Aralık günü yaptığı ziyaret esnasında HDP il binası önüne gelen Halime Kadran, 2014’te Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinden dağa kaçırılan öksüz ve yetim torunu İbrahim Halil için oturma eylemine başlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışmaları sonucu önceki gün Şırnak Silopi’de teslim olan 5 PKK’lıdan birinin, Halime ananın torunu olduğu ortaya çıktı. İbrahim Halil’in halası Gülbahar Aşiri ile babaannesine müjdeli haberi bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla arayıp kendisi verdi.

Torununa sarılan Halime Kadran, tekrar tekrar “İbrahim sen misin” diye sordu.

10 GÜN SONRA MUTLU HABER

Eyleme başladıktan 10 gün sonra mutlu haberi alan aile, dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne geldi. Halime ana, 5 yıllık hasretin ardından torununu bağrına bastı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, İbrahim Halil de babaannesi ve halasına sarılarak gözyaşı döktü. “İbrahim, oğlum bu sen misin? Bu eller senin elin mi? Ayakkabıların neden bu kadar kirli? Şükürler olsun Rabbime. Şükürler olsun sana tekrar kavuştum” diyen Halime Kadran, bir yandan da torununun ellerini ve yüzünü öptü. “Kurban olurum sana” diyen babaanne, buluşmanın heyecanıyla baygınlık geçirdi. İbrahim Halil Kadran’ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evladına kavuşan aile sayısı 130’uncu gün 4’e yükseldi.

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
OYNAT 00:59
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 129'uncu gününde sürerken ailelerden biri daha evladına kavuştu. Halime Kadran'ın, 17 yaşında dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim Kadran'la buluştuğu anlar böyle kaydedildi.


NÖBETE DEVAM

Torununa kavuşan babaanne Halime Kadran, diğer ailelere destek için HDP binası önüne gelerek oturma eylemini sürdürdü. Diğer anneler için hala ciğerinin yandığını söyleyen Kadran, “Bu çocukları salın gelsinler. İbrahim daha yeni babasını kaybetmişti. Ben onunla bir defa konuştum. Ağladım ağladım, dedim ‘Gel, annenizden çok cefanızı ben çektim.’ ‘İmkan bulursam geleceğim; ama etrafımız doludur gelemem, bizi öldürürler’ dedi. Sevinçliyim ama hepsi evlatlarım. Bu annelere bakıyorum ciğerim yanıyor; çünkü ben bu acıyı yaşamışım, biliyorum. Lütfen gelin, Allah için gelin. Kimseyi dinlemeyin gelin. Hem kendinizi, hem ailenizi düşünün. Bakın, aileleriniz burada perişan” diyerek çocuklara teslim olmaları çağrısında bulundu.

HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu
OYNAT 00:47
HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu
Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu, 4 yıldır göremediği, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğünde görüştükleri evlatlarını bağrına bastı.


Bu kapı kapanacak

  • Çocukları HDP’liler tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 130 gün geride kaldı. 4 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemindeki anne-babalar, dün de çocuklarına örgütten kaçıp teslim olmaları çağrısında bulundu. Oğlu Özkan’ı bekleyen Süleyman Aydın, “Biz 130 gündür bunların kapısında duruyoruz. Neden gelip bir açıklama yapmıyorlar? Neden gelip PKK’dan çocuklarımızı istemiyorlar? Bizi görmezden geliyorlar. Gizli kapılardan gelip gidiyorsunuz, ayıptır!” diye HDP’lilere tepki gösterdi. İl binasına giren bir grup partili de eylemdeki ailelere laf attı. Ailelerin karşılık vermesiyle tansiyon bir anda yükselirken, evlat nöbetindeki babalardan Celil Begdaş, yaşanan gerginlikte fenalık geçirdi. Araya giren güvenlik güçleri olayın büyümesini önlerken, eylemdeki Mehmet Laçin de HDP il binası önünde Türk bayrağı açtı. Laçin, her fırsatta ‘yasal partiyiz’ açıklaması yapan HDP’lilere, “Yasal partiyse Atatürk resmi nerede? Yasaların arkasına sığınmak yerine yasalara uymak gerek. Bana diyorlar ki ‘Kiralıksınız, AK Parti sana para veriyor’. Ben AK Partili değilim. Aleviyim, Kürt’üm. Halkların Demokratik Partisi değil, halkın çocuklarını dağa kaçıran parti yazacaksın. Senin bu kapın kapanacak, kilit vurulacak” dedi.

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.
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