Gündem Yıldırımda gönüller de bir sofralar da bir
BURSA

Yıldırım’da gönüller de bir sofralar da bir

Yıldırım belediyesi, yıldırım bayezid aşevi’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor. Yıldırım belediye başkanı Oktay Yılmaz: “kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir yıldırım için çalışıyoruz.” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yıldırım’da gönüller de bir sofralar da bir
​Yıldırım’da gönüller de bir sofralar da bir.

Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Kırcılar Aile Konağı bünyesinde Somuncu Baba Vakfı ile yapılan işbirliği doğrultusunda faaliyet gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkânı sunuyor. Dev kazanlarda ve hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, engelli, yaşlı, hasta, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Haftanın 6 günü hazırlanan 3 çeşit yemekler, günde ortalama 450 kişiye ikram ediliyor. 2021 yılında 159 bin 421 kişilik yemek Aşevi dağıtım noktasından ikram edilirken, yemek yapamaz durumdaki yaşlı, engelli ihtiyaç sahibi ailelere 7 bin 462 kişilik yemek dağıtıldı.

Temel Önceliğimiz İnsan

Yıldırım’ın 700 bin kişilik bir aile olduğunu ve bu ailenin hiçbir bireyinin kendisini yalnız, çaresiz hissetmemesi için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler, ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ sözünü temel düstur edinmiş anlayışın temsilcileriyiz. Belediyemiz ve Somuncu Baba Vakfı iş birliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Her gün daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza çorba ve sıcak yemek dağıtıyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır” dedi.
11 metre uzunluğunda

11 metre uzunluğunda

​Yapımı 6 saat sürdü: Görenler dönüp bir daha bakıyor.
Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

İstanbul Boğazı'nda kaydedildi: Yüzlercesi aynı anda görüntülendi.
Bir tiyatro da DEVAdan: Durumumuz kötü diyen kadının Marmariste orman içinde apartı varmış

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye karla mücadele tepkisi.

​Bilim insanları erken tanı için formül geliştirdi.

Sarı'nın yavruları için seferberlik

Sarı'nın yavruları için seferberlik

​Görmek için benzin istasyonunun camında bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.