​Yıldırım’da gönüller de bir sofralar da bir.

Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Kırcılar Aile Konağı bünyesinde Somuncu Baba Vakfı ile yapılan işbirliği doğrultusunda faaliyet gösteren Yıldırım Bayezid Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkânı sunuyor. Dev kazanlarda ve hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, engelli, yaşlı, hasta, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Haftanın 6 günü hazırlanan 3 çeşit yemekler, günde ortalama 450 kişiye ikram ediliyor. 2021 yılında 159 bin 421 kişilik yemek Aşevi dağıtım noktasından ikram edilirken, yemek yapamaz durumdaki yaşlı, engelli ihtiyaç sahibi ailelere 7 bin 462 kişilik yemek dağıtıldı.

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Temel Önceliğimiz İnsan

Yıldırım’ın 700 bin kişilik bir aile olduğunu ve bu ailenin hiçbir bireyinin kendisini yalnız, çaresiz hissetmemesi için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler, ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ sözünü temel düstur edinmiş anlayışın temsilcileriyiz. Belediyemiz ve Somuncu Baba Vakfı iş birliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Her gün daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza çorba ve sıcak yemek dağıtıyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır” dedi.