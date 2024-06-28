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Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza: Seferler aksıyor

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapılırken Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri konuldu.

09:22 - 28/06/2024 Cuma
AA
Yıldız-Mahmutbey metro hattı (Arşiv)
Yıldız-Mahmutbey metro hattı (Arşiv)

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

Duyuruda,
"Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir"
ifadeleri kullanıldı.
  • Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.


#Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
#teknik arıza
#İstanbul
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