Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza: Seferler aksıyor

Yıldız-Mahmutbey metro hattı (Arşiv)
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.
Duyuruda,
"Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir"
ifadeleri kullanıldı.
- Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.
#Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
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#İstanbul
24 dakika önce