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Yıldız Sarayı'na ziyaretçi akını: Bir günde 7 bin 420 kişiyi misafir etti

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden Yıldız Sarayı, altı yıl süren restorasyonun ardından ziyarete açıldığı ilk gününde 7 bin 420 kişi tarafından ziyaret edildi.

18:45 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 19:03 - 21/07/2024 Pazar
IHA
Saray, 1 Eylül'e kadar Pazartesi günleri hariç ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Saray, 1 Eylül'e kadar Pazartesi günleri hariç ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Osmanlı Devleti'nde hizmete alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sarayı bugün 7 bin 420 kişi ziyaret etti.


Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği öğrenildi.


#Yıldız Sarayı
#Osmanlı İmparatorluğu
#ziyaretçi
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