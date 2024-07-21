Yıldız Sarayı'na ziyaretçi akını: Bir günde 7 bin 420 kişiyi misafir etti

2. Abdülhamid’in 33 yıl saltanat sürdürdüğü, Vahdettin Han’ın sürgüne gönderildiği ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun son inşa edilmiş sarayı olan Yıldız Sarayı ilk kez kapılarını halka açtı. 2. Abdülhamid’in kütüphanesinin de içinde yer aldığı özel eşyaları ilk kez halkla buluşturulmuş oldu.