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POLİTİKA

FETÖ’ye tahliye suikast olur

CHP yönetiminin KHK’lı FETÖ’cüleri tahliye vaadi parti içinde de tepkiye yol açtı. Eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Yılmaz Ateş ve Şahin Mengü’nün başını çektiği CHP Ulusal Birlik Hareketi’nden yapılan açıklamada, “Af getirileceği söylemi ve uğraşları demokrasiye suikasttır” denildi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yılmaz Ateş ve Şahin Mengü’nün başını çektiği CHP Ulusal Birlik Hareketi: ​FETÖ’ye tahliye suikast olur
Şahin Mengü

Ana muhalefetin KHK’lılara 15 Temmuz arifesinde verdiği dosyalarını yeniden ele alma teminatına CHP içinden tepki yükseldi. Başını eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Yılmaz Ateş ve Şahin Mengü’nün çektiği CHP Ulusal Birlik Hareketi yaptığı açıklamada “Muhalefetin, terör örgütleri uygulamalarından hüküm giyenlere yeniden yargılanma yolu açacağını, bir anlamda af getirecekleri söylem ve uğraşları demokrasiye suikasttır” dedi.

İYİ NİYETLİ DEĞİL

Ulusal Birlik Kadro Hareketi, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. CHP yönetiminin FETÖ’cülere verdiği teminatın da değerlendirildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Muhalefetin, terör örgütleri uygulamalarından hüküm giyenlere yeniden yargılanma yolu açacağını, bir anlamda af getirecekleri söylem ve uğraşları demokrasiye suikasttır. Terör örgütleri bu ülkeye büyük zararlar verdi. Bu zarar ve tahribatın onarılma sürecinde, operasyonların devam ettiği, terör örgütlerinin çözülmek üzere olduğu bir dönemde, başlatılan erken seçim, arkasından da ‘Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz’ kampanyalarını iyi niyetle açıklama olanağı yoktur.

Yılmaz Ateş
Yılmaz Ateş

CESARET VERME GİRİŞİMİ

Çünkü bu terör örgütleri, emperyalist güçlerin Türkiye’yi bölme ve işgal etme veya teslim alma operasyonunun kullanışlı örgütleridir. Verilen tavizlerin bu terör örgütlerini hedeflerinden vazgeçirtmediği gibi, bundan sonra verilecek tavizler de vazgeçirmeyecektir. Bu gerçekler ortada iken, terör örgütlerini cesaretlendiren girişimler, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, demokratik laik Cumhuriyet’e kurulan bir tuzaktır. Cumhuriyeti kuran partinin, Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya kendisini adayan terör örgütlerine cesaret verme girişimleri kabul edilemez. Bu tuzağa başkaldırmak Cumhuriyet Halk Partililerin ötelenemez bir görevi olduğuna inanıyoruz.”

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