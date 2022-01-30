Özdil'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Nokta TV isimli YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TUNCELİ'DEN ADAY OLSANA KARDEŞİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yapan Özdil, vekillerin aday gösterildiği illere dikkat çekerek, "Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim." ifadelerini kullandı.

"KENDİ GARANTİ GÖRDÜKLERİ ADAMLARI ORALARA KOYUYORLAR"

Bu tip konuşmaları yaptığı zaman kendisine CHP tarafından tepki gösterildiğini de aktaran Özdil, "Ben bunu söylüyorum bana kızıyorlar. Ben İzmir çocuğuyum. İzmir'de öyle milletvekilleri var, taksi kullanmadan Basın Sitesi'nden Bozyaka'ya gidemez. Ama İzmir milletvekili. Nasıl olacak? Kendi garanti gördükleri adamları oralara koyuyorlar." dedi.

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OYNAT 01:29 ​Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu? Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Atatürkçülerin partiden atıldığını belirten Özdil, 'Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?' dedi. BiP'te paylaş

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"MUSTAFA KEMAL GELSE PARTİDEN İHRAÇ EDECEKLER"

Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayan Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuştu.

GÜNDEM Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Armut gibi oturacağına gündemi belirle

OYNAT 00:54 Yılmaz Özdil HDP'ye methiyeler düzdü: Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım Gazeteci Yılmaz Özdil katıldığı bir YouTube programında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu.



HDP'ye methiyeler düzen Özdil, 'HDP seçmenine yalan söylemeyen tarihteki tek partidir. Aldığı her oyun hakkını veren tek parti HDP'dir. Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım.



Atatürk vizyonunun getirdiği kadın-erkek eşitliğini uygulayan tek partidir HDP.' ifadelerini kullandı.

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