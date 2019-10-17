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Yine FETÖ’ye sarıldılar

FETÖ’nün Halkbank’a yönelik 17/25 Aralık kumpası, ABD’de yeniden sahneleniyor. FETÖ’nün 2013’te Türkiye’de hazırladığı iddianameyi İngilizce’ye çevirerek düzmece bir soruşturma başlatan ABD yargısı, Barış Pınarı Harekâtı’na karşı şimdi aynı dosyayı yeniden açtı. Halkbank, iddianameyi manidar bulduğunu açıkladı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Richard Berman
Richard Berman

FETÖ'nün Halkbank'a yönelik 17/25 Aralık kumpası, ABD'de bir kez daha piyasada. FETÖ'nün polis ve savcılarının 2013'te Türkiye'de hazırladığı iddianamenin aynısını alıp bunu İngilizceye çevirerek düzmece bir soruşturmayla Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı tutsak eden ABD yargısı, Barış Pınarı Harekâtına karşı şimdi aynı dosyayı yeniden açtı.

New York Güney Bölge Adliyesi'ndeki davaya yine FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen hakim Richard Berman bakacak. Skandalı Yeni Şafak'a yorumlayan uluslararası hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran, ABD'nin şantaj ve tehdit yoluyla sonuca varmaya çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Halkbank 2018 Ocak ayında hakkında açılan davadan aklanmıştı. Tekrar bu dosyaların raftan inmesi, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgilidir. Dikkat ederseniz Trump'ın 'harekâtı kesin' talebi vardı. Bu talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmemesiyle Halkbank'ı tekrar gündeme getirdiler. Halkbank, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor. ABD'nin kendi ülkesindeki kanunlar diğer ülkeleri bağlamaz. Uluslararası hukuku ilgilendiren bir kural değil. Bir karşılığı yok. Hukuka aykırı bir şekilde diğer ülkelere siyasi ve maddi baskı uyguluyor." Öte yandan konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Halkbank ise açılan davaya karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

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