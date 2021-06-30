Gündem Yine zırvaladı yalanda zirve yaptı
ANKARA

Yine zırvaladı yalanda zirve yaptı

Yalanı hükümete karşı söylemlerinde temel argüman haline dönüştüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açığa düşmesine karşın hızını alamıyor. ‘Katarlı öğrencilere sınavsız tıp fakültesi’ balonu patlamasına rağmen, buna sahip çıktığı için milyonlarca öğrencinin özür beklediği CHP Lideri, bunun yerine üniversite sınavının kaldırılmasını öneren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sataşırken yalan ısrarını sürdürdü. Yalan üretmekte zirve yapan Kılıçdaroğlu, açıklamalarını suçlamadan öte iftiraya da taşıdı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Yine zırvaladı yalanda zirve yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu

Hükumete karşı söylemlerinde yalanları seriye bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün zirveyi gördü. “Ben devr-i sabık yaratma gibi bir arayışın içinde değilim” demesine karşın Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı. CHP Meclis Grubu’nda, sarıldığı ‘Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi’ yalanını özür beklentisine karşın yeniden dillendiren Kılıçdaroğlu, dış dünyaya karşı çizdiği Türkiye imajı ile de pes dedirtti.

Psikolojik harp: Yalanlar başrolde
GÜNDEM
Psikolojik harp: Yalanlar başrolde

ÖZÜR YOK İRONİ VAR

  • YKS öncesi, CHP’ye yakın medya kuruluşlarının servis ettiği “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” haberini paylaşarak gençlerin motivasyonunu düşürmekle eleştirilen Kılıçdaroğlu, özür dilemek yerine ironi yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘üniversite sınavları kaldırılsın’ çağrısına şu şekilde cevap verdi: “Bahçeli’ye bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim, bizim çocuklarımız için değil.” Kılıçdaroğlu, bu ifadeleriyle Katar yalanına gönderme yaptı.

Yalanda ısrarcı: Kaynağı özür diledi Kılıçdaroğlu 'troll' dedi
GÜNDEM
Yalanda ısrarcı: Kaynağı özür diledi Kılıçdaroğlu 'troll' dedi

‘MAFYA YÖNETİYOR’ YALANI

Hükumetin ekonomide ve hukukta kayıt dışına çıkmasının, yönetimin mafyaya teslim olması anlamına geleceğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, yeraltı dünyası tarafından yönetildiğini ve korunduğu yalanını da söyledi.

PARADA ‘KARA’ YALAN

  • Türkiye’nin şu anda Avrupa’nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geldiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu, kumar, organ ticareti, kadın ticareti, ne kadar rezil iş varsa hepsini kabul ettiler, sineye çektiler, ‘Parayı getirin’ dediler. Neden saray ve beslemeleri sessiz kalıyor bu konuda? Beslendikleri için. Ekonomi ve hukuk kayıt dışına çıkınca bu tür rezaletler Türkiye’de yaşanıyor” şeklindeki ifadeleriyle de pes dedirtti.

T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi
GÜNDEM
T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

KANAL TEHDİDİNİ GENİŞLETTİ

Asrın projesi Kanal İstanbul’a daha önce kaynak sağlayacak ülke ve şirketleri tehdit eden Kılıçdaroğlu, tehdidin boyutunu dün genişletti. Kılıçdaroğlu, “Öyle bir hale geldik ki bu yerli ve milli ayaklarıyla geçinenler şimdi egemen güçlerin taşeronluğunu yapmaya başladılar. Kanal İstanbul’a para verirse, Kanal İstanbul yapılırsa yabancı güçler söke söke bu paraları alırlarmış. Temsilciye bak, Erdoğan; dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, söke söke alacağım. Buradan bir daha söyleyeyim. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara, kredi kuruluşlarına sesleniyorum, bu işe kredi veren unutsun kendisini, yok öyle bir şey. Bürokratlara söylüyorum, bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim” diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları kaldırılmalı
GÜNDEM
Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları kaldırılmalı

Her gün vites yükseltiyor

  • Kemal Kılıçdaroğlu T24’ün Katar ile ilgili haberini alıntılayarak, sosyal medya hesabından, “Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!” mesajını paylaşmıştı. Söz konusu internet sitesi haber için özür dileyip haberi geri çekse de Kılıçdaroğlu geri adım atmadı. Kendisine sosyal medyadan ‘özür dile’ mesajları atan gençleri de ‘trol’ olarak niteledi. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların kaybolduğu yalanını da diline doladı. Ancak CHP Milletvekili İlhan Kesici “Merkez Bankası’nın bilançosuna okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş her iş görülür. Her iş devletin kaydı altındadır” diyerek açık etmişti.
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Yine zırvaladı yalanda zirve yaptı

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