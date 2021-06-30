​Yine zırvaladı yalanda zirve yaptı

Hükumete karşı söylemlerinde yalanları seriye bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün zirveyi gördü. “Ben devr-i sabık yaratma gibi bir arayışın içinde değilim” demesine karşın Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı. CHP Meclis Grubu’nda, sarıldığı ‘Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi’ yalanını özür beklentisine karşın yeniden dillendiren Kılıçdaroğlu, dış dünyaya karşı çizdiği Türkiye imajı ile de pes dedirtti.

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ÖZÜR YOK İRONİ VAR

YKS öncesi, CHP’ye yakın medya kuruluşlarının servis ettiği “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” haberini paylaşarak gençlerin motivasyonunu düşürmekle eleştirilen Kılıçdaroğlu, özür dilemek yerine ironi yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘üniversite sınavları kaldırılsın’ çağrısına şu şekilde cevap verdi: “Bahçeli’ye bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim, bizim çocuklarımız için değil.” Kılıçdaroğlu, bu ifadeleriyle Katar yalanına gönderme yaptı.

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‘MAFYA YÖNETİYOR’ YALANI

Hükumetin ekonomide ve hukukta kayıt dışına çıkmasının, yönetimin mafyaya teslim olması anlamına geleceğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, yeraltı dünyası tarafından yönetildiğini ve korunduğu yalanını da söyledi.

PARADA ‘KARA’ YALAN

Türkiye’nin şu anda Avrupa’nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geldiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu, kumar, organ ticareti, kadın ticareti, ne kadar rezil iş varsa hepsini kabul ettiler, sineye çektiler, ‘Parayı getirin’ dediler. Neden saray ve beslemeleri sessiz kalıyor bu konuda? Beslendikleri için. Ekonomi ve hukuk kayıt dışına çıkınca bu tür rezaletler Türkiye’de yaşanıyor” şeklindeki ifadeleriyle de pes dedirtti.

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KANAL TEHDİDİNİ GENİŞLETTİ

Asrın projesi Kanal İstanbul’a daha önce kaynak sağlayacak ülke ve şirketleri tehdit eden Kılıçdaroğlu, tehdidin boyutunu dün genişletti. Kılıçdaroğlu, “Öyle bir hale geldik ki bu yerli ve milli ayaklarıyla geçinenler şimdi egemen güçlerin taşeronluğunu yapmaya başladılar. Kanal İstanbul’a para verirse, Kanal İstanbul yapılırsa yabancı güçler söke söke bu paraları alırlarmış. Temsilciye bak, Erdoğan; dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, söke söke alacağım. Buradan bir daha söyleyeyim. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara, kredi kuruluşlarına sesleniyorum, bu işe kredi veren unutsun kendisini, yok öyle bir şey. Bürokratlara söylüyorum, bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim” diye konuştu.

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