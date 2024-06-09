YKS maratonunda sona gelindi: İkinci ve üçüncü oturum bugün

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanı bugün itibariyla başladı. Adaylar, ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi için bugün ter döktü. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav bugün ve yarın olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacak. Sınavın ikinci ve üçüncü oturumu da yine yarın yapılacak. AYT Pazar sabahı saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi de aynı gün saat 15.45'te başlayacak.