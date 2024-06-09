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YKS maratonunda sona gelindi: İkinci ve üçüncü oturum bugün

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca adaya 120 soru için 165 dakika süre tanındı. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da ilan edilecek.

Pınar Görgü
10:08 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 10:10 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak.
Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak.

Aylardır süren çalışmalar sona erdi. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.


Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulanıyor.


Üç oturumda da sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapıyor.

İkinci ve üçüncü oturum bugün

YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleştirilecek.


Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak.


Yabancı Dil Testi de saat 15.45'te başlayacak.


Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.



#YKS
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#üniversite sınavı
13 dakika önce
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