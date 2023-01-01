Yoğurt Festivali’nde renkli anlar

İstanbul’da bir lezzet klasiği olan “7. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali” Kanlıca meydanında başladı. Karadeniz Müziği’nin sevilen sesi Volkan Arslan’ın konser verdiği festivalde, 5 bin kişilik yoğurt ikramı ve çocuk etkinleri yer aldı. Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye özgü tarihi Kanlıca yoğurdunun tanıtımına katkıda bulunmak ve nostaljik lezzeti gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen festival ilçede tarımı canlandırmayı da hedefliyor.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği tarihi Kanlıca Meydanı’nda yapılan festival, yoğurt ikramıyla başladı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın tarihi meydanda ilçe sakinleriyle buluştuğu festivalde çocuklar için renkli gösteriler sergilendi. Etkinlikte konuşan Başkan Murat Aydın, “Kültür anlamında dünü bugüne taşıdık. Bugünü, bu güzel hatıraları da geleceğe aktaracak olan çocuklarımızdır. Eğer sizler onların elinden tutup buraya getirmemiş olsaydınız bu kültürün devamlılığı sağlanamazdı. Bu etkinliklerle yoğurtçuluğun yoğurdun üretiminin bereketinin Beykoz’umuzda ve Kanlıca’da devam etmesini sağlamış oluyoruz” diye konuştu.