YÖK Başkanı müjdeyi verdi: 'TBMM'ye sunacağız'

17:0422/11/2025, Cumartesi
AA
YÖK Başkanı Özvar: Öğrenci affı geliyor
YÖK Başkanı Özvar: Öğrenci affı geliyor

YÖK Başkanı Özvar, TBMM'de yaptığı konuşmada öğrenci affı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı düzenlemeyi TBMM’ye sunacaklarını söyledi.

Öğrenci affı ile ilgili yapılan çalışma TBMM'ye sunulacak. YÖK Başkanı Özvar, çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da komisyonda milletvekillerinin üniversitelere yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, öğrenci affı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek,
“Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı düzenlemeyi TBMM’ye sunacağız.”
dedi.

Yükseköğretim Kurulunun 2026 yılı bütçesinin de görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, yükseköğretimdeki öğrenci sayılarına ilişkin de bilgi veren Özvar, Türkiye'de lisans düzeyinde 3 milyon 773 bini örgün, 2 milyon 702 bini de açık ve uzaktan öğretim olmak üzere 6 milyon 475 bin öğrenci bulunduğunu açıkladı.

Açık ve uzaktan öğretimi daha ziyade yaşam boyu öğrenim çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Özvar, örgün öğretim dikkate alındığında öğrenci sayısının OECD ülkeleri ortalamalarında seyrettiğini vurguladı.

Lisansüstü öğrenimde ise toplam 429 bin öğrenci bulunduğunu söyleyen Özvar,
“Üniversite öğrenci sayılarının çok yüksek, aşırı olduğu söylemi elimizdeki verilerle uyuşmamaktadır.”
dedi.

Özvar konuşmasında, dünyanın önde gelen iki uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun 2025 yılı sıralamasında Türkiye'den 6 üniversitenin dünyada ilk 500’de yer aldığını, ODTÜ ve İTÜ olmak üzere iki üniversitenin bu yıl ilk defa dünyada ilk 350 içerisine girmeyi başardığını vurguladı.

Sahtecilerle ilgili suç duyurusunda bulunuluyor

Sahte diploma iddialarına ilişkin de açıklama yapan Özvar,
“Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıya intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Yükseköğretim Kurulu özellikle denklik süreçlerinde tespit ettiği başta diploma olmak üzere tüm sahteciliklerle ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunmaktadır. Ayrıca kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte, adli ve idari makamlarla iş birliği içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır.”
dedi.

Yatay geçiş işlemlerinin ise ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü anlatan Özvar, şöyle devam etti:

“Öğrencilerin yatay geçiş başvurularında sundukları belgelerin doğruluğu ve geçerliliği üniversiteler tarafından incelenmekte olup tespit edilen sahtecilik, diploma, transkript her ne varsa resmi olarak ve diğer usulsüzlüklere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli idari işlemler tesis edilmekte, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bunun istisnası söz konusu değildir.”



#YÖK
#öğrenci affı
#TBMM
