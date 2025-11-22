YÖK Başkanı müjdeyi verdi: 'TBMM'ye sunacağız'

YÖK Başkanı Özvar, TBMM'de yaptığı konuşmada öğrenci affı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı düzenlemeyi TBMM’ye sunacaklarını söyledi.
Öğrenci affı ile ilgili yapılan çalışma TBMM'ye sunulacak. YÖK Başkanı Özvar, çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da komisyonda milletvekillerinin üniversitelere yönelik eleştirilerine yanıt verdi.
Yükseköğretim Kurulunun 2026 yılı bütçesinin de görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, yükseköğretimdeki öğrenci sayılarına ilişkin de bilgi veren Özvar, Türkiye'de lisans düzeyinde 3 milyon 773 bini örgün, 2 milyon 702 bini de açık ve uzaktan öğretim olmak üzere 6 milyon 475 bin öğrenci bulunduğunu açıkladı.
Açık ve uzaktan öğretimi daha ziyade yaşam boyu öğrenim çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Özvar, örgün öğretim dikkate alındığında öğrenci sayısının OECD ülkeleri ortalamalarında seyrettiğini vurguladı.
Özvar konuşmasında, dünyanın önde gelen iki uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun 2025 yılı sıralamasında Türkiye'den 6 üniversitenin dünyada ilk 500’de yer aldığını, ODTÜ ve İTÜ olmak üzere iki üniversitenin bu yıl ilk defa dünyada ilk 350 içerisine girmeyi başardığını vurguladı.
Sahtecilerle ilgili suç duyurusunda bulunuluyor
Yatay geçiş işlemlerinin ise ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü anlatan Özvar, şöyle devam etti: