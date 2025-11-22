YÖK Başkanı müjdeyi verdi: 'TBMM'ye sunacağız'

“Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıya intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Yükseköğretim Kurulu özellikle denklik süreçlerinde tespit ettiği başta diploma olmak üzere tüm sahteciliklerle ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunmaktadır. Ayrıca kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte, adli ve idari makamlarla iş birliği içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır.”