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YÖK duyurdu: Bahar dönemi sınavları ertelendi

YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının hazirandan itibaren yapılmasına karar verdi.

12:29 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bahar dönemi sınavları ertelendi.

Bahar dönemi sınavları ertelendi.

YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının hazirandan itibaren yapılmasına karar verdi.




#YÖK
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#üniversite
#bahar dönemi
1 saat önce
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