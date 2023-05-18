YÖK duyurdu: Bahar dönemi sınavları ertelendi

Bahar dönemi sınavları ertelendi.
YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının hazirandan itibaren yapılmasına karar verdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacaklarını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki ilk meslek lisesi olan Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (MTAL), 2021'de vefat eden milli SİHA'ların öncü ismi, eski Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın ismini vereceklerini açıkladı.