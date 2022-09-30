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YÖK KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, KPSS ön inceleme raporunun bugün YÖK Genel Kurulu'nda değerlendirileceğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
YÖK KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
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YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili YÖK Kurulu'na hukuki mevzuattan ön inceleme yetkisinin verildiğini hatırlattı.

Özvar, "Daha önce de açıkladığım üzere biz bu ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün Genel Kurulda KPSS inceleme raporu değerlendirilecek, sonra neticesi hakkında gerekli işlemler test edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün. Genel Kuruldan ön inceleme raporunu geçirmiş olacağız. İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde genel kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum" dedi.

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