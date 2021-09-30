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EĞİTİM

YÖK'ten dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayan adaylara müjde

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonucuna göre üniversitelere yerleşen ancak mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylara ikinci bir fırsat tanındı. Mazeretlerini, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde üniversitelere bildiren adaylardan başvuruları kabul edilenler kayıtlarını yaptırabilecek.

Haber Merkezi AA
YÖKten dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayan adaylara müjde
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonucuna göre üniversitelere yerleşen ancak mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylara ikinci bir fırsat tanındı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun bugünkü toplantısında DGS'de kayıt hakkı kazanan adaylara yönelik alınan karara ilişkin şunlar kaydedildi:

"2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir."

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