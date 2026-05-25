Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması: Hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamasına izin verilmedi

YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması: Hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamasına izin verilmedi

10:3925/05/2026, Pazartesi
G: 25/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Üniversitenin mali, idari ve kurumsal yapısına ilişkin sürecin yakından takip edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı bildirildi.
Üniversitenin mali, idari ve kurumsal yapısına ilişkin sürecin yakından takip edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyet yaşanmaması için faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile
"21 Mayıs tarihli İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın"
yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili kayyım heyetinin raporu ve YÖK'ün değerlendirmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği aktarılan açıklamada, üniversitenin mali, idari ve kurumsal yapısına ilişkin sürecin yakından takip edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada,
"Cumhurbaşkanımızın, gençlerimizin ve ailelerinin beklentilerine ilişkin güçlü hassasiyeti doğrultusunda kamu yararı, yükseköğretim sistemimizin istikrarı ve hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden ele alınmasına ve üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam etmesine karar verildi"
ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığınca, İstanbul Bilgi Üniversitesinin mali yapısının koruma altına alındığına işaret edilen açıklamada, başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata tam uygunluk sağlandığı ve üniversitede halihazırda 22 bin öğrenci, 1100 akademik ve idari personel, 1000 kısmi zamanlı akademik personel, stajyer ve çalışan öğrenci bulunduğu bilgisine yer verildi.

"Cumhurbaşkanımız öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasına izin vermemiştir"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk süreç, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken hukuki bir işlemdi. Ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin vermemiş, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir"


#YÖK
#İstanbul Bilgi Üniversitesi
#üniversite kapatma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
25 Mayıs BİM kataloğu 2026: Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde?