YÖK’ten öğrencilere müjde! Yeni mezunların istihdam süreçleri hızlanacak: 7 pilot ilde başlıyor

‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mezuniyet öncesi öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarını kolaylaştıracak yeni bir karar aldı. Alınan karara göre, üniversite öğrencileri en az bir dönem staj yapmak zorunda olacak. YÖK Başkanı Özvar, öğrencilerin iş hayatında doğrudan deneyim kazanacaklarını vurgulayarak "İstihdama geçiş süreçleri hızlanacak.” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesi iş dünyasıyla doğrudan deneyim kazanmasını sağlayacak yeni bir uygulamalı eğitim modelini hayata geçiriyor.
Uygulamalı eğitimin en az bir dönem olacağı, öğrencilerin yalnızca sınıf ortamında değil doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarını sağlayacak yeni modelin mezunların donanımını artırması, üretkenliklerini güçlendirmesi ve istihdam süreçlerini hızlandırması amaçlandığı belirtildi.
Yapılan düzenlemeye göre, ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim 2 dönem staj uygulaması yapılacak.
Mezuniyet öncesi istihdam odaklı eğitim modeli
YÖK Başkanı Erol Özvar, başlatılan dönüşüm modelinin öğrencilerin istihdama daha hızlı geçmesinin mümkün olduğunu belirterek,
"20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sistemi kuruyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarına imkan verecek bu model, onları daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getirecek. Böylece öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağız"
dedi.
Özvar, ilk aşamada
Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde
başlatılacak uygulamalı eğitim modelini kısa süre içinde bütün üniversitelere yaygınlaştıracaklarının altını çizdi.
"İş dünyasıyla güçlü bağ kurulacak"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar,
“Bu modelle öğrencilerimiz, akademik bilgilerini iş hayatının içinde uygulayarak öğrenirken, mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kuracak. Böylece öğrencilerimiz iş hayatında doğrudan deneyim kazanacak. Mezunlarımızın donanımı ve üretkenliği artırılacak. İstihdama geçiş süreçleri hızlanacak.”
açıklamasında bulundu.
Öğrencilerin işletmelerde üstleneceği görevler, değerlendirilme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar da sözleşmelerde yer alacak.
