Yol kontrolünde 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında bir otobüste kaçak tütün ürünleri tespit edildi. Çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine bagaj bölümünde yapılan aramada 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekipleri, 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması yaptı.
Aracın bagaj kısmında arama
Uygulama kapsamında durdurulan bir otobüste çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine ekipler aracın bagaj kısmında arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, 10 bin doldurulmuş makaron bulundu.