Yol kontrolünde ele geçirildi: 187 binden fazla uyuşturucu hap bulundu

13:3629/10/2025, Çarşamba
İki şüpheli yakalandı.

Çorum'un Laçin ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde bir otomobilde yapılan aramada, 187 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorum’un Laçin ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta 187 bin 217 uyuşturucu hap buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum-Laçin kara yolundaki uygulama noktasında 34 JU 2478 plakalı otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada 187 bin 217 uyuşturucu hap bulundu.

Araçtaki N.U. ve U.A. gözaltına alınarak, işlemleri için karakola götürüldü.



