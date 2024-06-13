Yola çıkacaklar dikkat: Ticaret Bakanlığı'ndan yabancı plakalı araç uyarısı

"Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, ülkemize yabancı plakalı taşıtları ile gelerek, hem vatanımıza hem de yakınlarına olan hasretlerini gidermektedir. Ülkemize gelen vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarımızda bekletilmeksizin işlemlerinin yapılması, Bakanlığımızın öncelikleri arasına konularak gerekli tedbirler alınmaktadır. Bakanlık olarak, ülkemizi ziyaret etmek isteyen tüm misafirlerimize şimdiden hoş geldiniz diyoruz" d