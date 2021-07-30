Gündem Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu
KOCAELİ

Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, M.K., kafede oturduğu sırada otomobil ile yanına yaklaşarak kendisine küfreden husumetlisi Mehmet Bahadır E.'yi tabancayla bacağından vurdu. M.K. olayın ardından teslim olurken, Mehmet Bahadır E. ise tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

İddiaya göre emlakçılık yapan Mehmet Bahadır E., aracıyla ilerlediği sırada yol kenarındaki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan ve aralarında husumet bulunan mobilyacı M.K.'yı görerek küfretti.

  • Bunun üzerine tabancasını çıkaran M.K., 2 el ateş etti. Mehmet Bahadır E. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı M.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.K. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili korkunç iddia: 'Kendini attı deriz yırtarız' demişler
GÜNDEM
Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili korkunç iddia: 'Kendini attı deriz yırtarız' demişler

Trabzon’da dehşet! Husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma: 4 ölü
GÜNDEM
Trabzon’da dehşet! Husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma: 4 ölü

Dünürlerine böyle kurşun yağdırmış: O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Dünürlerine böyle kurşun yağdırmış: O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.