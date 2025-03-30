Yolsuzluğa destek mitingi

Yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Maltepe Meydanı’nda miting düzenlendi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyarlarca liralık yolsuzluk iddialarını görmezden geldi. İmamoğlu’nun tutuklanmasını yine darbe olarak nitelendiren Özel, yine basını tehdit etti, sokak çağrısı yaptı. CHP’liler mitingin ardından Özel’in boykot çağrısı yaparken ‘yerin dibine gömün’ diye hedef gösterdiği Espressolab kafeye saldırdı. Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletme giden CHP’liler burada oturan müşterilere sözlü ve fiziki saldırıda bulunuldu. Vandallar mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdi. Görüntüleri izleyen emniyet güçleri kalabalık gruptan kimliği tespit edilen E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'yı gözaltına aldı.