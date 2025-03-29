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İstanbul Valiliği'nden Maltepe mitingi açıklaması: Sahil yolu trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden Maltepe mitingi açıklaması: Sahil yolu trafiğe kapatıldı

Semih Kara
Semih Kara
12:2929/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Turgut Özal Bulvarı trafiğe kapatıldı.
Turgut Özal Bulvarı trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 29 Mart 2025 Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting nedeniyle bazı yolların kapatılacağını ve alternatif güzergahların belirlendiğini duyurdu.

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Maltepe'de miting düzenliyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, mitingin yoğun katılım beklentisiyle şehir trafiğinde aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

Sahil yolu kapalı olacak

Yapılan açıklamaya göre Turgut Özal Bulvarı, Maltepe-Kartal Sahil Yolu’nun önemli bölümleri miting süresince trafiğe kapalı olacak. Ayrıca, Kartal Kavşağı’ndan Maltepe Etkinlik Alanı’na kadar olan güzergah da erişime kapatılacak.

İşte alternatif güzergahlar

Sürücülere, D-100 Karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmaları önerildi. Bu yollar, miting süresince trafiğin yönlendirileceği ana arterler olarak belirlendi.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti. Ayrıntılı bilgilere İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edildi.

#İstanbul Valiliği
#Maltepe Miting Alanı
#Ekrem İmamoğlu
#CHP

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