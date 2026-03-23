Yolsuzluk soruşturması tamamlandı: İnan Güney için 35 yıl hapis talebi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 7 aydır cezaevinde olan İnan Güney’in iddianamesinin savcılık tarafından İBB’ye yönelik “yolsuzluk” davasıyla birleştirilmesi talep edilirken, Güney’in 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güney’in dosyasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” davasıyla birleştirilmesi istendi.
İddianamede, Güney ile birlikte Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli ve koruması Veysel Eren Güven hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlarından ayrı ayrı 12 yıl 8 aydan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dosya mahkeme tarafından değerlendirme aşamasına alındı.