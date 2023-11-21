Yolyemezler çetesi gözaltında

Büyükçekmece’de 9 Kasım günü meydana gelen olayda bir villa bahçesine yan villanın bahçesine telleri keserek giren iki şüpheli ile villadakiler arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada yaralanan T.K. özel bir araçla diğer şüpheliler tarafından Beylikdüzü’ndeki özel bir hastaneye götürüldü. Şüphelilerin kaldığı villada arama yapan polis ekipleri bodrum katında banyo içerisindeki gizli bölmede 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 otomatik tabanca, 400 mermi, 100 boş kovan ve 13 şarjör ele geçirildi. Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri çatışmanın yaşandığı villa içerisinde kalan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini “yolyemezler” olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları olduklarını tespit etti. Polis, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri ilçelerinde silah ile adam öldürme, silah ile birden fazla kişiyi yaralama, birden fazla işyeri ve aracı silah ile kurşunlama, silah ile tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 suça karıştıklarını tespit etti.