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Yolyemezler çetesi gözaltında

Büyükçekmece’de 9 Kasım günü bir villada yaşanan çatışmaya yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, çatışmanın arkasından Yolyemezler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çıktı. Yapılan operasyonda çete üyesi 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şahin Şen
17:00 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:30 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
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Arşiv

Büyükçekmece’de 9 Kasım günü meydana gelen olayda bir villa bahçesine yan villanın bahçesine telleri keserek giren iki şüpheli ile villadakiler arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada yaralanan T.K. özel bir araçla diğer şüpheliler tarafından Beylikdüzü’ndeki özel bir hastaneye götürüldü. Şüphelilerin kaldığı villada arama yapan polis ekipleri bodrum katında banyo içerisindeki gizli bölmede 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 otomatik tabanca, 400 mermi, 100 boş kovan ve 13 şarjör ele geçirildi. Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri çatışmanın yaşandığı villa içerisinde kalan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini “yolyemezler” olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları olduklarını tespit etti. Polis, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri ilçelerinde silah ile adam öldürme, silah ile birden fazla kişiyi yaralama, birden fazla işyeri ve aracı silah ile kurşunlama, silah ile tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 suça karıştıklarını tespit etti.


19 çete üyesi yakalandı


Yürütülen soruşturma kapsamında eylemleri ve kimlikleri tespit edilen 28 şüpheliden 4’ünün halen cezaevinde olduğu belirlendi. Kalan 24 şüpheliyi yakalamak için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen organize şube polisleri İstanbul merkezli Diyarbakır ile Balıkesir’in Bandırma ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskınlar yaptı. Çete üyesi 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Aralarında silahlı suç örgütünün lideri ve yöneticisinin de yer aldığı firari şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak
"İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes-14’ Operasyonları kapsamında, ‘Yolyemezler’ Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı."
açıklamasında bulundu.




#Büyükçekmece
#operasyon
#Bakırköy
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