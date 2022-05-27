Yozgat’a şehit ateşi: Evin tek oğluydu Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerin üs bölgesine yönelik ateşte şehit düşen Piyade Er Mehmet Meral, Yozgat Sorgun’da toprağa verildi. Bekar olan şehidin 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu öğrenildi. Meral’in şehit düştüğü bölgede tespit edilen 14 PKK’lı terörist hava harekatıyla vuruldu.

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