Yozgat’a şehit ateşi: Evin tek oğluydu

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’ndan bir acı haber daha. PKK’lı teröristlerin dün sabah üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral (23) şehit düştü. Şehidin Yozgat Sorgun’da yaşayan ailesi, acı haberle yasa boğuldu.
- Bekar olan şehidin 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu öğrenildi. Şehit asker için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçüktaşlık Köyü Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Meral’in şehit düştüğü bölgedeki operasyonlar da sürüyor.
19 TERÖRİST ETKİSİZ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 terörist hava harekatıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” mesajıyla duyurdu. Suriye’de ise Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li 5 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.