Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: Üç şüpheli gözaltında

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Kent merkezi ve Akdağmadeni ilçesinde özel harekat destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
M.İ.O., H.H.E.S., T.A.A. isimli şüphelilerin konutlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.