Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: Üç şüpheli gözaltında

Yozgat’ta yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik, Yozgat kent merkezi ve Akdağmadeni ilçesinde, özel harekat destekli olarak düzenlenen operasyonlarda 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.