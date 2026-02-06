Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yozgat
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: Üç şüpheli gözaltında

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: Üç şüpheli gözaltında

22:266/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
DEAŞ operasyonu özel harekat destekli düzenlendi. (Foto: Arşiv)
DEAŞ operasyonu özel harekat destekli düzenlendi. (Foto: Arşiv)

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Kent merkezi ve Akdağmadeni ilçesinde özel harekat destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yozgat’ta yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik, Yozgat kent merkezi ve Akdağmadeni ilçesinde, özel harekat destekli olarak düzenlenen operasyonlarda 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

M.İ.O., H.H.E.S., T.A.A. isimli şüphelilerin konutlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



#Yozgat
#Terör Örgütü
#DEAŞ
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu maç takvimi