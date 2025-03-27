Yozgat'ta Ramazan Bayramı'nda 2 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı öncesi kurum müdürleriyle bir araya gelerek, güncel konular ve bayram tedbirleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik kazalarını önlemek için kurallara dikkat etmek ve emniyet kemeri takmak gerektiğini vurgulayan Vali Özkan, gerekli tedbirlerin de alınacağını bildirdi. Sahipsiz sokak hayvanları konusunda belediyeler, İl Özel İdaresi, ilgili kurumlarla çalışmaların koordineli yürütüldüğünü söyleyen Özkan, belde ve belediyelerin barınak oluşturmasını beklediğini ifade etti. Vali Özkan, "Sahipli hayvanların başıboş bırakılmaması da bizler için önemli bir konu. Kanun ve yönetmeliğimiz yayınlandı. Sahipli hayvanını sokağa bırakan vatandaşlarımıza kanunda öngörülen ciddi cezalar var" ifadelerini kullandı.

Diğer gündem maddesi olarak Kartalkaya'daki otel faciasında 78 kişi ve Uludağ'daki otel yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiğine değinen Vali Özkan, otel denetimlerinin de başlayacağını söyledi.