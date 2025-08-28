Yozgat'tan Samsun’a yüzmeye gelmişlerdi: 2 arkadaş denizde boğuldu

Yeni Şafak
11:3328/08/2025, Perşembe
IHA
Samsun’da serinlemek için denize giren 18 yaşındaki iki genç Sefa Şahin ve Taha Yasin Şahingöz, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde sabah saat 07.30 sıralarında Çobanlı iskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dört arkadaş Yozgat’tan Samsun’a geldikten sonra serinlemek için Karadeniz’e girdi. Sahilden yaklaşık 150 metre açıkta yüzen Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.


Denizden çıkarılan Sefa Şahin, ambulansla özel bir hastaneye, Taha Yasin Şahingöz ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Ancak iki genç de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



