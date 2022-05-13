YPS'ye itirafçı darbesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK’nın sözde gençlik yapılanması YPS’nin İstanbul ayağına ağır darbe indirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, YPS içinde faaliyet yürüten, PKK’ya eleman kazandırmaya çalışan ve saldırı hazırlığında olan 25 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında, 2018 seçimlerinde HDP’den milletvekili adayı olan Halime K.’nın da bulunduğu şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

SORUŞTURMA MUŞ’TA BAŞLADI

Soruşturma 27 Şubat 2021’de Muş'ta yakalanan “Şervan” kod adlı Erhan A.’nın verdiği bilgiler sonrası başladı. Erhan A., İstanbul’da bulunan Münevver İ., “Demhat” kod adlı Murat Ö., “Rojhat” kod adlı Yeter K. ve “Esila” kod adlı Semra Y.’nin, YPS’nin İstanbul sosyal medya sorumluları olduğunu ve çok sayıda kişinin PKK’ya katılmasına aracılık ettiğini itiraf etti.

YUNANİSTAN VE ALMANYA’DAN KONTROL

Kendisinin de PKK’ya katılması için ikna ettiği kişileri Münevver İ. ve Murat Ö.’ye yönlendirdiğini anlatan itirafçı Erhan A., YPS’nin İstanbul sosyal medya sorumlularının Yunanistan ve Almanya’da bulunan 2 teröriste bağlı olduklarını anlattı. İtirafçı terörist, sosyal medyadaki gruplarda PKK propagandası yapıldığı ve dağ kadrosundaki teröristlerle bu hesaplar üzerinden sesli ve görüntülü haberleşildiği bilgisini verdi.

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