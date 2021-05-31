Gündem YSKdan Venezuela açıklaması Üyemizin ziyaretiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor
ANKARA

YSK'dan 'Venezuela' açıklaması: Üyemizin ziyaretiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kurul Üyesi Yunus Aykın'ın Venezuela ziyareti ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ceza davası arasında bağlantı kurularak ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
YSKdan Venezuela açıklaması: Üyemizin ziyaretiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor
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Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret iddiasıyla açılan davada şikayetçi olan YSK üyesinin, Erkan Yıldırım ile Venezuela gezisine gittiği iddia edildi.

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"Gerçeğe aykırı haberler yayımlanıyor"

Konuya ilişkin YSK'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında, "Kurul üyesi Yunus Aykın'ın, 6 Aralık 2020'de gerçekleşen Venezuela Ulusal Meclis seçimlerine, Kurulu temsilen gözlemci olarak iştiraki ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ceza davası arasında bağlantı kurularak, gerçeğe aykırı haberler yayımlandığı" belirtildi.

"Resmi davet üzerine gözlemci olarak görevlendirildiler"

Kurul üyeleri Yunus Aykın ve Ekrem Özübek'in, Venezuela Cumhuriyeti'nin resmi daveti üzerine, YSK'nin kararı ile Ulusal Meclis Seçimlerinde gözlemci olarak görevlendirildikleri kaydedilen açıklamada, ülkelerden resmi davet gelmesi halinde, seçimleri izlemek üzere gözlemci gönderilmesinin YSK'nin rutin faaliyetlerinden olduğu vurgulandı.

"İftiradan ibarettir"

Açıklamada, söz konusu seçimlere Kuruldan bağımsız olarak farklı kurumların da temsilci gönderdiği belirtildi.

Gerçek dışı haberlerde yer verilen fotoğrafların, Venezuela Büyükelçiliğinin resmi hesabı üzerinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, "Kurul üyemiz Yunus Aykın'ın tarafsızlığına gölge düşürecek yorum ve haberler iftiradan ibarettir. Sonuç olarak habercilik ve basın yayın ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde gerçeklerin çarpıtılması suretiyle kamuoyunda algı oluşturacak şekilde haber kurgulanması ve Sayın Üyemizin nezdinde Yüksek Seçim Kurulunun yıpratılması kabul edilemez bir durumdur." denildi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir gazetecinin 'Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlunuz Erkam Yıldırım ile ilgili Venezuela'ya gittiği, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bazı iddiaları oldu. Bir değerlendirmeniz olur mu, ne söylersiniz?' sorusuna cevap verdi. Yıldırım, 'Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum.' dedi.
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