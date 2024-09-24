Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı

İzmir'de konuşan CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli ile yaşanan arbede sırasında şehit edilen polis Şeyda Yılmaz üzerinden siyaset yaptı. Konuşmasında "Sokaklarımız Teksas gibi. Organize suçlar açısından Avrupa’da birinci sıradayız." diyen Başarır'ın aylar önce hükümetten infaz indirimi ve af talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Temmuz ayındaki 9. Yargı Paketi Adalet Komisyonu Toplantısı'nda konulan Başarır "2002’de de Türkiye, Türkiye’ydi. 2024’te de Türkiye aynı Türkiye. Hükümlü sayısı 7 kat neden arttı? Burada bir sorun var. İnsanların temel beklentisi bir infaz indirimiydi" diyor.