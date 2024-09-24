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Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı

Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı

Uğur Duyan
04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

TİP'li Can Atalay'ın tutukluluğuna ilişkin yargı kararının, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasında ‘yorum farkı’ krizine dönüşmesi, hükümeti harekete geçirdi.

Kaynaklar, muhalefetin AYM'nin Anayasa'nın 154'üncü maddesine dayanarak yaptığı, “AYM kararı, tüm üst mahkeme kararlarını bozar” yorumunun oluşturduğu algının ortadan anayasal hüküm olarak kaldırılacağını söyledi. Bu şekilde yüksek yargıda, ‘temyiz yetkisinin yorum farkına kapatılması’ sağlanacak. Yüksek mahkemeler almış oldukları kararlar itibarıyla yerel mahkemelerin ve istinaf mahkemelerinin kararlarını hükümsüz sayma, yeniden yargılama yolunu açma yetkisine sahip olabilecek. Yüksek mahkemeler, kendi içlerinde içtihat oluşturmayan durumlar haricinde anayasa çerçevesinde çizilen yetkiler ölçütünde kararı temyiz etme gücüne sahip olamayacak.

BİRBİRLERİNİ TEMYİZ EDEMEYECEKLER

Hükümet yetkilileri, "Aynı yargı kararı noktasında farklı yorumlara izin verilmeyecek. Bu çerçevede, AYM de Yargıtay da yasaca cezası sabit olan suçların yargılamalarında kanun çerçevesinde karar alacak. Kanuna dayanarak yerel mahkemenin içtihat bakarak aldığı kararlardaysa iki mahkemeden birinin aldığı karar diğeri tarafından temyiz edilemeyecek” açıklamasında bulundu. Kaynakların aktarımına göre AYM, yargılamada son kararı veren tek merci olmaktan çıkarılacak ve yol gösterici bir yapıya kavuşturulacak.


Şehit polis Şeyda Yılmaz üzerinden siyaset yapan CHP'li Başarır aylar önce infaz indirimi istemiş

İzmir'de konuşan CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli ile yaşanan arbede sırasında şehit edilen polis Şeyda Yılmaz üzerinden siyaset yaptı. Konuşmasında "Sokaklarımız Teksas gibi. Organize suçlar açısından Avrupa’da birinci sıradayız." diyen Başarır'ın aylar önce hükümetten infaz indirimi ve af talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Temmuz ayındaki 9. Yargı Paketi Adalet Komisyonu Toplantısı'nda konulan Başarır "2002’de de Türkiye, Türkiye’ydi. 2024’te de Türkiye aynı Türkiye. Hükümlü sayısı 7 kat neden arttı? Burada bir sorun var. İnsanların temel beklentisi bir infaz indirimiydi" diyor.


#Anayasa Mahkemesi
#Yargı
#Can Atalay

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