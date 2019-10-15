Yunan oyunu patladı

Doğu Akdeniz’de 3 Ağustos’tan itibaren yaklaşık 2 aydır görev yapan Fransız FS Auvergne fırkateyni, 11 Ekim’de görevini FS La Fayette fırkateynine devretti. FS Auvergne, Doğu Akdeniz’deki görevini tamamlayarak ana üssü Toulon’a hareket etti. Bu rotasyon, Yunanistan’da enerji oyunlarına alet edildi. FS La Fayette’nin bölgeye geleceğini duyan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, “Kıbrıs Rum Kesimi’nin sözde 7 nolu parseline bir Fransız fırkateyninin kısa zamanda ulaşacağı” açıklamasını yaptı. Doğu Akdeniz’e mutat görevi devralmak üzere gelen Fransız fırkateyni, 7 nolu parselin 125 deniz mili güneyinde göreve başlayınca, Yunan Bakanın yalanı ortaya çıktı.

FATİH 7’NCİ PARSEL YOLUNDA

Rum Kesimi’nin sözde münhasır ekonomik bölge ilan ettiği 7 numaralı parsel, Fatih sondaj gemisinin yeni görev noktası olacak. 3 numaralı parselde sondaj yürüten Yavuz sondaj gemisinin yanı sıra Fatih’in 7 numaralı parsele gidiyor oluşu, Yunanistan ve Rum Kesimi’nde büyük rahatsızlık oluşturdu. Rumlardan üs talep eden Fransa da 2017’den itibaren Akdeniz’de faaliyetlerini artırmış, Fransız gemilerinin faaliyet alanları 2018 sonrası Doğu Akdeniz’e kaydırılmıştı. Fransız gemileri bölgede ortalama 2 aylık periyotlarla görev yapıyor. Bölgeye gelen Fransız gemileri, Akdeniz Kalkanı Harekatı’na katılan Türk savaş gemilerine, NATO usulleri uyarınca bilgi aktarımında da bulunuyor.