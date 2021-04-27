Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yunanın ölüme terk ettiği 61 göçmeni Türk Sahil Güvenliki kurtardı
BALİKESİR

Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 göçmeni Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 61 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Yunanın ölüme terk ettiği 61 göçmeni Türk Sahil Güvenliki kurtardı
Kurtarılan göçmenlere insani yardım yapıldı.

Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve lastik botlarının su alarak sürüklendiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla Yumurta Adası üzerine çıkarak mahsur kalan toplam 35 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Ege denizinde ölüme terk edilen göçmenler: Yunan görevliler bizi yarım saat dövdü
DÜNYA
Ege denizinde ölüme terk edilen göçmenler: Yunan görevliler bizi yarım saat dövdü

Aynı gün yaşanan ikinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor: Yunan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı
GÜNDEM
Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor: Yunan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı


Kurtarılan toplam 61 düzensiz göçmen Ayvalık’ta karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı ve işlemlerinin yapılması için göç idaresi yetkililerine teslim edildi.

Yunanistan yine ölüme itti
DÜNYA
Yunanistan yine ölüme itti
Abone Ol Google News
Bir aile perişan oldu

Bir aile perişan oldu

​Yüzde 70 engelli kız çocuğunu evlendirmek için kaçırdılar.
300 yıllık gelenek

300 yıllık gelenek

​Bu köyde hayvanlar saatlerden daha iyi çalışıyor.
Bahçeli konuşuyor

​MHP Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

​Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı.

​Dünya genelinde 1,03 milyardan fazla doz koronavirüs aşısı yapıldı.

​THY'den tam kapanmaya yönelik bilet açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.