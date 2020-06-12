Yunanistan bile teklif edemez: AK Partili isimden CHP'ye Ayasofya tepkisi

Akbaşoğlu, “CHP’nin cami hazımsızlığı hepimizin malumu. Zamanında camileri ahıra çeviren zihniyet, seçimlerde görüntü olsun diye camilerde pozlar verdi; lakin dün akşam ifade edilen sözlerden sonra anlıyoruz ki CHP’nin camilerimize ve değerlerimize olan bakışı hiç değişmemiş. Biz Ayasofya’nın cami olarak açılması, Sultan Fatih’in vakfiyesinin aslına uygun hale gelmesi için mücadele ederken, Sultanahmed Camii’ni de müzeye çevirme talebinin geleceğini kimse tahmin edemezdi. Çünkü bunu Yunanlılar bile teklif etmeye cesaret edemezdi, ancak CHP bunu dile getirme cüretini dahi kendisinde gördü. Yazıklar olsun! Peki CHP’liler bu sözleri dile getirirken İYİ Parti ne yaptı? Kafasını kuma sokmayı tercih etti, sessiz kaldı. Sessiz kalmak onaylamaktır” dedi.
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