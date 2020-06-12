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Gündem Yunanistan bile teklif edemez AK Partili isimden CHPye Ayasofya tepkisi
POLİTİKA

Yunanistan bile teklif edemez: AK Partili isimden CHP'ye Ayasofya tepkisi

CHP’li Kaboğlu’nun Meclis’i karıştıran skandal açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sert tepki gösterdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Muhammet Emin Akbaşoğlu
Muhammet Emin Akbaşoğlu

Akbaşoğlu, “CHP’nin cami hazımsızlığı hepimizin malumu. Zamanında camileri ahıra çeviren zihniyet, seçimlerde görüntü olsun diye camilerde pozlar verdi; lakin dün akşam ifade edilen sözlerden sonra anlıyoruz ki CHP’nin camilerimize ve değerlerimize olan bakışı hiç değişmemiş. Biz Ayasofya’nın cami olarak açılması, Sultan Fatih’in vakfiyesinin aslına uygun hale gelmesi için mücadele ederken, Sultanahmed Camii’ni de müzeye çevirme talebinin geleceğini kimse tahmin edemezdi. Çünkü bunu Yunanlılar bile teklif etmeye cesaret edemezdi, ancak CHP bunu dile getirme cüretini dahi kendisinde gördü. Yazıklar olsun! Peki CHP’liler bu sözleri dile getirirken İYİ Parti ne yaptı? Kafasını kuma sokmayı tercih etti, sessiz kaldı. Sessiz kalmak onaylamaktır” dedi.

CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı
OYNAT 00:21
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı
Camisi'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Benim görüşüme göre da müze olarak korunmalı, da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.


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