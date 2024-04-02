Yunanistan sınırında iki kişi yakalandı

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"