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Yunanistan sınırında iki kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." açıklamasında bulundu.

15:36 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 15:54 - 2/04/2024 Salı
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Yunanistan sınırında iki kişi yakalandı
Yunanistan sınırında iki kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 2 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.



#Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
#Yunanistan
#FETÖ
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