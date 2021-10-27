Yunanistan'a kaçacaklardı: Üç FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/W1Dl8SKxbO
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/W1Dl8SKxbO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2021