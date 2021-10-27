Gündem Yunanistana kaçacaklardı Üç FETÖcü yakalandı
ANKARA

Yunanistan'a kaçacaklardı: Üç FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistana kaçacaklardı: Üç FETÖcü yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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