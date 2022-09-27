Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 terörist yakalandı

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi N.A, Ü.T, E.A, Y.G, H.G, N.Y, S.A, S.A, PKK üyesi Ö.E. ve MKP/HKO üyesi E.A. sınıra yakın alanlarda gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Terörle Mücadele faaliyetleri ile Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

GÜNDEM İzmir merkezli altı ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı var