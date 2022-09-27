Gündem Yunanistana kaçmaya çalışan 10 terörist yakalandı
YEREL GÜNDEM EDİRNE

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 terörist yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada icra edilen Terörle Mücadele faaliyetleri çerçevesinde illegal yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ, PKK ve MKP/HKO üyesi 10 şüpheli yakalandı

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 terörist yakalandı
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Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi N.A, Ü.T, E.A, Y.G, H.G, N.Y, S.A, S.A, PKK üyesi Ö.E. ve MKP/HKO üyesi E.A. sınıra yakın alanlarda gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Terörle Mücadele faaliyetleri ile Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

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