Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler termal kameralara yakalandı

MSB, kaçmaya çalışan zanlıları termal kameralarla tespit etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.
"Yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor"
"Yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor"
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.
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36 dakika önce