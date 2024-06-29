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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler termal kameralara yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ'cü 7 kişinin Edirne'de yakalandığını duyurdu. Bakanlığın yayınladığı videoda, zanlıların termal kamera ile tespit edildiği görüntüler de yer aldı.

18:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:11 - 29/06/2024 Cumartesi
AA
MSB, kaçmaya çalışan zanlıları termal kameralarla tespit etti.
MSB, kaçmaya çalışan zanlıları termal kameralarla tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

"Yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.


#FETÖ
#Yunanistan
#Edirne
#Milli Savunma Bakanlığı
36 dakika önce
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