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Yunanistan’ın ölüme ittiği 46 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

16:43 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Yunanistan'ın ölüme ittiği 46 göçmen Muğla açıklarında kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme ittiği 46 göçmen Muğla açıklarında kurtarıldı.

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.


Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.


#Muğla
#Yunanistan
#Dalaman
1 saat önce
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